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1 час назад

Биоархеологи выяснили, что жители неолитической Греции ели много мяса

Газета.Ru

Биоархеологи выяснили, что обитатели Греции эпохи неолита если сравнительно много мяса. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Journal of Archaeological Science: Reports.

Биоархеологи: жители неолитической Греции ели много мяса
Фото: Sidney Sebald et al./Journal of Archaeological Science: ReportsSidney Sebald et al./Journal of Archaeological Science: Reports

В ходе неолитической революции люди перешли от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию. Этот переход не был мгновенным и единообразным, и ученых интересует, как именно менялся рацион людей в разных регионах земли.

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Для этого Гизела Групе с коллегами из Мюнхенского университета провела радиоизотопный анализ углерода и азота в костном коллагене, которые были получены во время изучения останков взрослых людей из ряда греческих неолитических памятников 6600-3000 годов до нашей эры. Изотопная подпись у разных источников пищи отличается. Когда пища усваивается организмом и становится частью тела, изотопная подпись сохраняется, что позволяет узнать, чем питались люди или животные.

Жители Мавропиги потребляли в основном С3-растения (одомашненные и дикие злаки — 69,4 процента), мясо косуль (14,6 процента), овец и коз (8,4 процента) и крупного рогатого скота (7,5 процента). Люди с Теопетры потребляли несколько меньше С3-растений (61,1 процента), зато больше мясной пищи, преимущественно за счет увеличения доли одомашненных животных (31,6 процента).

В прибрежной Алепотрипе диета была примерно схожей: ее жители также питались С3-растениями (58,7 процента), мясом одомашненных животных (29,2 процента) и оленей (12 процентов). Хотя, возможно, в рационе присутствовали рыба и морепродукты, вклад этого источника пищи был низким и составлял от 0 до 2,5 процента. Зато рацион жителей Франхти состоял из рыбы примерно на 6 процентов.

Ученые заключают, что жители Греции эпохи раннего неолита в основном питались растительной пищей, но доля мясной была велика. Для сравнения, жители Невалы-Чори, находящейся на территории современной Турции, в ту же эпоху придерживались растительной диеты на 87 процентов. Кроме того, хозяйство неолитического населения Греции отличалось гибкостью: постепенный рост животноводства не приводил к отказу от охоты.

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