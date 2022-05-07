На Сардинии обнаружили новые фрагменты древних исполинских статуй

Итальянские ученые обнаружили на острове Сардиния торсы и другие фрагменты двух новых "Гигантов горы Прама" - известняковых изваяний, датируемых экспертами IX-VIII вв. до нашей эры. Об этом в субботу сообщило итальянское министерство культуры.

Находки были идентифицированы как "кулачные бойцы" из-за изогнутого щита, который закрывает их тело, отметили в ведомстве, уточнив, что они похожи на две другие статуи, которые были обнаружены в нескольких метрах от них в 2014 году и в настоящее время представлены в местном музее.

"Исключительное открытие, за которым последуют другие", - прокомментировал министр культуры Дарио Франческини. Отмечается, что находки обнаружили всего через несколько дней после возобновления кампании раскопок в некрополе "горы Прама" в селении Кабрас, где фигуры высотой около 2,5 метра были впервые найдены в 1974 году.

Эти древние скульптуры относятся к Нурагической цивилизации, которая существовала на Сардинии на протяжении нескольких веков. Как указывают в Минкультуры Италии, существует несколько версий о значении этих статуй. Согласно одной из них, фигуры могли создавать в память о важных событиях в нурагической истории.

По некоторым оценкам, цивилизация, происхождение которой окончательно не выяснено, развивалась в период с XIX по III вв. до н. э., охватывая бронзовый и железный века. Самым ярким ее свидетельством являются сохранившиеся до наших дней нураги - конусообразные вертикальные башни высотой 10-20 метров, построенные при помощи особой кладки камней. Считается, что в первую очередь они служили символами политической и административной власти, со временем стали превращаться в святилища и места религиозного культа, а затем стали эмблемой цивилизации.