В мире выявлен случай заражения человека оспой обезьян

В Великобритании зафиксирован случай заражения человека редким инфекционным заболеванием - оспой обезьян. Об этом в субботу сообщило британское Агентство по безопасности в области здравоохранения (UKHSA).
По данным специалистов, заболевший недавно посетил Нигерию, где и мог заразиться, передает ТАСС. Сотрудники UKHSA свяжутся с людьми, которые могли находиться в контакте с инфицированным.
По данным Всемирной организации здравоохранения, оспа обезьян является редким вирусным зоонозным заболеванием. Оно встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.