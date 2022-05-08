В мире выявлен случай заражения человека оспой обезьян

В Великобритании зафиксирован случай заражения человека редким инфекционным заболеванием - оспой обезьян. Об этом в субботу сообщило британское Агентство по безопасности в области здравоохранения (UKHSA).

По данным специалистов, заболевший недавно посетил Нигерию, где и мог заразиться, передает ТАСС. Сотрудники UKHSA свяжутся с людьми, которые могли находиться в контакте с инфицированным.