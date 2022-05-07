В ЕС массово выявили случаи гепатита неизвестного происхождения

Пятнадцать стран ЕС сообщили о 95 случаях острого гепатита неизвестного происхождения у детей. Органы здравоохранения пока не могут найти причину всплеска болезни. Об этом сообщает EURACTIV со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

По состоянию на 5 мая в 15 странах было зарегистрировано 95 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в возрасте 16 лет и младше,

Рекордсменом стала Италия (35 случаев) и Испания (22). Заболевания также зарегистрированы в Австрии (2), Бельгии (3), Кипре (2), Дании (6), Франции (2), Германии (1), Ирландии (5), Нидерландах (6), Норвегии (2), Польше (1), Португалии (4), Румынии (4), Словении (1).

«Следствие по фактам этих случаев продолжается. Мы находимся в постоянном контакте с коллегами в странах ЕС, Британии, США», — сказали в ECDC.

Там отметили, что причина заболевания пока неясна. Ведущая гипотеза заключается в кофакторе, влияющем на детей с аденовирусной инфекцией, которая в нормальных условиях протекает в легкой форме. Он вызывает «более тяжелую инфекцию или иммуноопосредованное повреждение печени».

Другие инфекционные или токсичные агенты все еще находятся в стадии изучения и не исключены, но считаются менее вероятными. Патогенез заболевания и пути передачи также до сих пор неизвестны.