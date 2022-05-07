Apple обвинили в нечестной конкуренции из-за iPhone

Пользователи iOS 15 обнаружили, что Apple Music удаляет приложения других сервисов с главного экрана iPhone. Об этом сообщает издание TechCrunch.

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Владельцы iPhone заметили, что если удалить приложение музыкального сервиса Apple Music, а затем снова скачать его из App Store, то программа займет место на главном экране. После выполненных действий иконка сервиса может оказаться на основном месте домашнего экрана — в доке. При этом приложение вытесняет иконки других сервисов.

По словам журналистов, сперва пользователи обвинили компанию в нечестной конкуренции, посчитав, что Apple Music удаляет приложения других музыкальных сервисов — например, Spotify. Однако позже выяснилось, что программа Apple Music вытесняет из дока любые приложения — даже встроенные сервисы Apple.

Специалисты предположили, что проблема связана с ошибкой в iOS 15, и Apple вряд умышленно установила для Apple Music наивысший приоритет. В компании не смогли прокомментировать проблему, но пообещали, что займутся ее решением.