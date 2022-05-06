Хакеры Killnet требовали освобождения своего члена, угрожая странам ЕС

«Если он не будет освобожден в течение двух суток, то мы уничтожим информационные системы Румынии, Великобритании и Молдовы. Мы уничтожим всю информационную структуру и даже Министерства здравоохранения этих стран – все аппараты ИВЛ в больницах будут выключены», – сообщает Killnet.