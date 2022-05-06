Хакеры Killnet требовали освобождения своего члена, угрожая странам ЕС

Российская хакерская группа Killnet потребовала освобождения своего члена и пригрозила отключить аппараты ИВЛ в больницах Великобритании и некоторых странах Европы в случае невыполнения требований, об этом сообщает новостной портал SecurityLab.
«Если он не будет освобожден в течение двух суток, то мы уничтожим информационные системы Румынии, Великобритании и Молдовы. Мы уничтожим всю информационную структуру и даже Министерства здравоохранения этих стран – все аппараты ИВЛ в больницах будут выключены», – сообщает Killnet.
Хакер, о котором идет речь в сообщении, являлся сторонником спецоперации России в Украине. Он был арестован сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью и подозревался в провокациях атак Killnet на румынскую инфраструктуру.
Сообщается, что сейчас хакер освобожден, однако расследование еще ведется.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что американская корпорация Google подозревает китайских хакеров в атаке на государственные СМИ Российской Федерации.