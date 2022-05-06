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2 часа назад

Российские хакеры Killnet требуют освободить своего товарища и угрожают ряду стран Европы

Газета.Ru

Российская хакерская группа Killnet потребовала освобождения своего члена и пригрозила отключить аппараты ИВЛ в больницах Великобритании и некоторых странах Европы в случае невыполнения требований, об этом сообщает новостной портал SecurityLab.

Хакеры Killnet требовали освобождения своего члена, угрожая странам ЕС
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Если он не будет освобожден в течение двух суток, то мы уничтожим информационные системы Румынии, Великобритании и Молдовы. Мы уничтожим всю информационную структуру и даже Министерства здравоохранения этих стран – все аппараты ИВЛ в больницах будут выключены», – сообщает Killnet.

Хакер, о котором идет речь в сообщении, являлся сторонником спецоперации России в Украине. Он был арестован сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью и подозревался в провокациях атак Killnet на румынскую инфраструктуру.

Сообщается, что сейчас хакер освобожден, однако расследование еще ведется.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что американская корпорация Google подозревает китайских хакеров в атаке на государственные СМИ Российской Федерации.

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