В центре Мехико найдены остатки жилищ ацтеков и плавучих садов

Мексиканские археологи изучили руины жилищ на территории исторического центра Мехико, появившиеся 800 лет назад, во времена империи ацтеков, и обнаруженные во время работ по модернизации этого района и строительства электрической подстанции. Об этом говорится в пресс-релизе мексиканского Национального института антропологии и истории (INAH).

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Специалисты относят эти развалины к позднему постклассическому периоду (1200–1521 гг. н.э.), они располагались на границе двух кварталов в ацтекской столице Теночтитлане, на месте которой собственно и расположился Мехико. Площадь раскопок составила 400 м2. В поздний постклассический период район, в котором ведутся раскопки, был жилым и сельскохозяйственным центром, археологи уже обнаружили в его окрестностях остатки каналов и пристаней — платформ, где останавливались для погрузки и разгрузки лодки, использовавшиеся для связи с чинампа — небольшими плавучими островками, которые жители доколумбовой Мезоамерики использовали для выращивания сельскохозяйственных культур на озерном мелководье.

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В жилом районе под толстыми глинобитными полами ацтекских зданий археологи обнаружили погребальные сосуды с младенческими скелетами, а также сосуды для возжигания благовоний и прядильные устройства и инструменты. Особенно важной считается находка каменной статуи высотой чуть более 60 см, также относящейся к позднему постклассическому периоду, которая изображает человека в набедренной повязке, занявшего такую позу, как будто он что-то бросает. Археологи полагают, что эта статуя могла быть незаконченной, так как на ней не хватает полировки, — можно предположить, что она была спрятана во время нашествия испанских конквистадоров, захвативших столицу ацтеков в 1521 году.