Как сделать скриншот в Windows: все горячие клавиши и встроенные программы

Чтобы сделать простейший скриншот, достаточно нажать одну клавишу. При этом существуют специализированные программы, предоставляющие широкий функционал в работе со скринами. Все зависит от конкретной задачи. Издание Chip рассказывает о самых разных способах — от элементарных до более сложных, рассчитанных на продвинутых пользователей.

Фото: Скриншот с сайта "Рамблер" Скриншот с сайта "Рамблер"

Горячие клавиши

Видео дня

Самый легкий вариант — использовать инструменты Windows. Он подойдет, если вам не нужно обрабатывать изображение, и вы хотите зафиксировать всю область экрана. Для этого достаточно нажать определенные кнопки на клавиатуре.

Print Screen (PrtScr, PrtSc или Print Scrn)

С помощью этой клавиши изображение текущего состояния экрана копируется в буфер обмена. Когда вы нажмете на Print Screen, сразу вы не увидите никаких изменений, однако скриншот в этот момент будет уже создан. Полученную картинку можно вставить в любую программу для просмотра изображений, включая стандартный Paint. Откройте программу и нажмите Ctrl + V. Изображение из буфера скопируется в утилиту, и вы увидите скриншот. Файл с этим изображением можно сохранить в любое удобное для вас место. С помощью Print Screen и Ctrl + V также можно передавать скрины через мессенджеры.

Win + PrntScr

Если воспользоваться комбинацией Win + PrntScr, полученный результат будет сохраняться в папке "Снимки экрана". Чтобы найти ее, можно проследовать по адресу C:\Users\Имя_пользователя\Pictures\Screenshots.

Такой способ существенно упрощает процесс создания скриншотов, которые могут потребоваться позже. Вам не придется открывать редактор изображений, вставлять туда картинку из буфера обмена и сохранять файл вручную.

Однако при использовании клавиш Win + PrntScr вы не сможете редактировать скриншоты. Если вам нужна эта функция, придется воспользоваться двумя методами, о которых будет рассказано ниже. Они позволяют получить изображение с нескольких мониторов. Например, на одной картинке будут отображаться сразу два (или три) экрана.

Win + S + Shift

Такая комбинация полезна, когда нужно захватить определенную область, а не весь монитор. Этот способ также хорошо подходит для пересылки картинок через мессенджеры. Чтобы сохранить результат, понадобится открыть редактор.

Однако нужно иметь в виду, что скриншоты, полученные с помощью комбинации Win + S + Shift не сохраняются здесь: C:\Users\Имя_пользователя\Pictures\Screenshots.

Ножницы

Инструмент "Ножницы" был создан для того, чтобы пользователям не требовалось каждый раз загружать редактор изображений. В целом "Ножницы" полностью заменяют такую программу. С помощью этого инструмента можно выбирать область для скрина, редактировать картинку и менять ее формат. При этом нужно будет совершить меньше действий.

— Воспользуйтесь строкой поиска Windows: введите в ней слово "Ножницы".

— Запустите приложение. Утилиту можно закрепить на начальном экране или в панели задач, чтобы не пришлось каждый раз искать ее.

— Кликните "Создать" в левом верхнем углу.

— Выделите необходимую область. Нажмите "Файл" и "Сохранить как".

Можно выбрать не прямоугольную, а произвольную область выделения. Для этого нужно воспользоваться меню "Режим" в левом верхнем углу.

На изображение можно нанести свои маркеры с помощью различных инструментов ("Перо", "Резинка", "Маркер"). Для более существенных правок интегрируйте скриншот в утилиту Paint 3D.

Скриншот на ноутбуке с помощью стороннего софта

Если вы работаете на ноутбуке, необязательно задействовать средства, встроенные в операционную систему, которые обладают ограниченным функционалом. Можно воспользоваться сторонним софтом, предоставляющим гораздо больше возможностей.