Названы пять самых популярных браузеров в мире

Согласно итоговой статистике доля Edge впервые в истории превысила отметку в 10%. За последний год его доля на мировом рынке десктопных браузеров выросла на 2,04%. Такой рост объясняется тем, что Microsoft Edge включен в Windows 11 по умолчанию, а также активно продвигается на настольных системах. Кроме того новый толчок браузеру в следующем месяце может дать отказ от Internet Explorer 11.