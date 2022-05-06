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27 минут назад

Microsoft Edge стал вторым по популярности в мире

Елена Прошина

Встроенный в Windows браузер Microsoft Edge стал вторым по популярности в мире, сместив Safari.

Названы пять самых популярных браузеров в мире
Фото: ShutterstockShutterstock

На первом место по-прежнему находится Google Chrome. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами аналитической компании Statcounter.

Согласно итоговой статистике доля Edge впервые в истории превысила отметку в 10%. За последний год его доля на мировом рынке десктопных браузеров выросла на 2,04%. Такой рост объясняется тем, что Microsoft Edge включен в Windows 11 по умолчанию, а также активно продвигается на настольных системах. Кроме того новый толчок браузеру в следующем месяце может дать отказ от Internet Explorer 11.

Рыночные доли у других браузеров изменились незначительно.

На третьем месте оказался смешенный Edge Safari с 9,61%.

Доли Firefox, Opera и Internet Explorer составили 7,86%, 2,43% и 0,97% соответственно.

Уверенным лидером с 66,64% по-прежнему остается Chrome.

Наука и техника,Google,Microsoft,
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