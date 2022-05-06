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33 минуты назад

В Сеть слили цены на обновленные видеокарты Radeon

Мария Иванова

Как сообщает Overclockers.ru со ссылкой на портал videocardz.com, инсайдеры выложили в Сеть новую информацию насчет обновленных видеокарт AMD Radeon RX. Согласно источникам, продажи графических ускорителей начнутся 10 мая — в этот же день должно упасть эмбарго на отзывы прессы.

В Сеть слили цены на обновленные видеокарты Radeon
Фото: AMDAMD

Также появились вероятные цены на новинки. Флагманская модель Radeon RX 6950 XT обойдется в $1099, на 10% дороже базовой Radeon RX 6900 XT. Цена более бюджетной Radeon RX 6750 XT — $479 долларов; Radeon RX 6650 — $399. Таким образом, производитель поднял цены на обновленные версии, но несущественно. Две старшие модели можно приобрести в заводском варианте AMD, тогда как RX 6650 XT будет доступна только от других производителей.

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