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1 час назад

Коронавирусные ограничения в Китае привели к бунту на заводе Apple

Газета.Ru

В Шанхае на заводе Quanta, где производятся MacBook, прошел бунт в связи с усилением коронавирусных ограничений, сообщает Bloomberg.

На заводе Apple случился бунт
Фото: Газета.руГазета.ру

Напряженность на фабрике Quanta усилилась после того, как рабочие попытались вернуться в общежития по окончанию смены. Многие из них перепрыгнули через ворота и пробежали мимо сотрудников, игнорируя их требования.

Сотрудники Quanta подтвердили, что беспорядки произошли в четверг вечером. Один из работников фабрики поделился со СМИ информацией, что персонал обеспокоен ужесточением коронавирусных ограничений.

Quanta является одним из ключевых партнеров Apple и занимается сборкой MacBook и других устройств. Компания также сотрудничает с HP, Dell и Microsoft.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Apple увеличила число рабочих для сборки iPhone 14 из-за локдауна в Китае.

Наука и техника,Microsoft,Apple,
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