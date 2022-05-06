На заводе Apple случился бунт

В Шанхае на заводе Quanta, где производятся MacBook, прошел бунт в связи с усилением коронавирусных ограничений, сообщает Bloomberg.

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Напряженность на фабрике Quanta усилилась после того, как рабочие попытались вернуться в общежития по окончанию смены. Многие из них перепрыгнули через ворота и пробежали мимо сотрудников, игнорируя их требования.

Сотрудники Quanta подтвердили, что беспорядки произошли в четверг вечером. Один из работников фабрики поделился со СМИ информацией, что персонал обеспокоен ужесточением коронавирусных ограничений.

Quanta является одним из ключевых партнеров Apple и занимается сборкой MacBook и других устройств. Компания также сотрудничает с HP, Dell и Microsoft.