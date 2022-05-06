Apple, Google и Microsoft ищут способ избавиться от паролей

Компании Apple, Google и Microsoft объявили о намерении отказаться в 2023 году от паролей при аутентификации в своих наиболее популярных платформах и браузерах. Об этом пишет 3DNews.

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Таким образом, аутентификация без паролей будет поддерживаться в Android и iOS, Windows и macOS, а также Chrome, Edge и Safari. В Google уточнили, что для аутентификации нужен будет мобильный телефон, с помощью которого можно будет входить в свои учетные записи в приложениях, на сайтах и других сервисах. Так, при разблокировке телефона вход в сервисы будет выполнять уникальный криптографический токен или ключ доступа.

По мнению авторов идеи, вход в систему при помощи самого устройства упростит задачу пользователю и обеспечит дополнительную защиту его данным. Кроме того, без физического устройства хакерам будет сложнее произвести взломы или фишинговые атаки.

По словам вице-президента Microsoft по безопасности Васу Джаккала, благодаря кроссплатформенности пользователь сможет войти в браузер Google Chrome, работающий под Windows, используя ключ доступа на устройстве Apple. Это стало возможным благодаря стандарту FIDO, который предлагает аутентификацию без пароля, используя открытые криптографические ключи доступа.

Такой уникальный ключ будет храниться на телефоне и при его разблокировке передаваться на веб-сайт для входа. Как уточняется, при утери телефона резервная копия ключа будет дублироваться в облачном хранилище.