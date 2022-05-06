"Раскладушки" Samsung могут стать самыми быстрыми телефонами в мире

Складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold4 и Z Flip4 будут работать на базе чипсета Snapdragon 8 Gen1 Plus, сообщает авторитетный инсайдер Ice Universe.

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«Я еще раз подтверждаю, что Fold4 и Flip4 будут использовать TSMC Snapdragon 8 Gen1 Plus (SM8475)», — написал инсайдер в Twitter.

Новый процессор производства TSMC еще не был представлен. Многочисленные утечки ранее указывали, что Qualcomm представит новый чипсет в ближайшие пару месяцев.

Ожидается, что презентация новинок Samsung состоятся в августе.

Xiaomi и другие крупные производители также планируют представить свои флагманские смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen1 Plus. Известно, что Xiaomi 12 Ultra будет представлен раньше гибких гаджетов Samsung, однако более точные сроки пока не сообщались.