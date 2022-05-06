"Раскладушки" Samsung могут стать самыми быстрыми телефонами в мире

Складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold4 и Z Flip4 будут работать на базе чипсета Snapdragon 8 Gen1 Plus, сообщает авторитетный инсайдер Ice Universe.
«Я еще раз подтверждаю, что Fold4 и Flip4 будут использовать TSMC Snapdragon 8 Gen1 Plus (SM8475)», — написал инсайдер в Twitter.
Новый процессор производства TSMC еще не был представлен. Многочисленные утечки ранее указывали, что Qualcomm представит новый чипсет в ближайшие пару месяцев.
Ожидается, что презентация новинок Samsung состоятся в августе.
Xiaomi и другие крупные производители также планируют представить свои флагманские смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen1 Plus. Известно, что Xiaomi 12 Ultra будет представлен раньше гибких гаджетов Samsung, однако более точные сроки пока не сообщались.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Google готовится представить свой первый гибкий смартфон, внешний дисплей которого получит 5,8-дюймовый внешний экран.