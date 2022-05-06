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53 минуты назад

Россиянам запретили пополнять баланс в App Store и iTunes через Qiwi

Алиса Селезнёва

Клиенты Qiwi Кошелька больше не могут полнить баланс App Store и iTunes. Это произошло «в связи с решением поставщика услуги», пояснили ТАСС в пресс-службе платежного сервиса.

Россиянам запретили пополнять баланс в App Store и iTunes через Qiwi
Фото: ТАССТАСС

«На данный момент пополнение баланса App Store и iTunes временно недоступно для клиентов Qiwi Кошелька», - пояснили в компании.

Там уточнили, что поставщиком является не сама Apple, а компания, которая дистрибутировала коды для пополнения App Store и iTunes, действующие на территории России.

Ранее на фоне спецоперации на Украине и введения западными странами антироссийских санкций сервисы Apple Pay и Google Pay стали недоступны для выпущенных в России карт Visa и Mastercard. Позднее в Apple Pay стали ограничивать и оплату картами «Мир» и удалять их из приложения.

Наука и техника,Visa,Qiwi,Google,Apple,
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