Google обвинила китайских хакеров в кибератаках на Россию

Специалисты Threat Analysis Group, подразделения Google, специализирующегося на информационной безопасности, обвинили китайских хакеров из кибергруппировки Curious Group в атаках на российские оборонные ведомства, ресурсы МИДа и неназванной логистической компании.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Как сообщается, хакеры из группировки Curious Group работают на китайское правительство. Российским ведомствам и компании они рассылали фишинговые письма с тематикой военной спецоперации на Украине.