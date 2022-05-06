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51 минуту назад

Это они: Google обвинила китайских хакеров в кибератаках на российские госорганы

Ferra.ruиещё 1

Специалисты Threat Analysis Group, подразделения Google, специализирующегося на информационной безопасности, обвинили китайских хакеров из кибергруппировки Curious Group в атаках на российские оборонные ведомства, ресурсы МИДа и неназванной логистической компании.

Google обвинила китайских хакеров в кибератаках на Россию
Фото: ferra.ruferra.ru

Как сообщается, хакеры из группировки Curious Group работают на китайское правительство. Российским ведомствам и компании они рассылали фишинговые письма с тематикой военной спецоперации на Украине.

При этом Threat Analysis Group рассказали о том, что кроме российских организаций китайские хакеры атаковали компании на Украине и в странах Центральной Азии.

Наука и техника,Google,
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