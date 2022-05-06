Google предложил разработчикам из РФ сделать приложения бесплатными

В марте Google приостановил возможность оплаты Android-приложений и оформление платных подписок в России. С 5 мая Google Play блокирует загрузку и обновление платных приложений в РФ, российским разработчикам предлагается делать приложения бесплатными, сообщает 9to5google.

При этом бесплатных приложений нововведения не касаются.

«Вы по-прежнему можете публиковать новые бесплатные приложения и обновлять существующие бесплатные приложения», - сообщили в компании российским разработчикам.

Google рекомендовал разработчикам отложить продление платежей (что возможно на срок до одного года). Еще одна возможность - сделать свои продукты бесплатными «на время этой паузы». Это рекомендовано для приложений, которые предоставляют пользователям «критически важные услуги, обеспечивающую их безопасность и доступ к информации».

С 10 марта Google Play временно ограничила работу магазина приложений в России. В Play Market пользователям из РФ теперь доступны только бесплатные приложения.

В компании объясняли, что это связано с нарушениями работы платежных систем - Visa и Mastercard приостановили работу в РФ.

Также с 10 марта в магазине приложение Apple App Store перестала проходить оплата с российских карт, но остались способы, позволяющие пользоваться платными приложениями