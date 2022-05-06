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17 минут назад

Космонавт назвал задачу первого полета россиян на Луну

Lenta.ru

Космонавт Петр Дубров в интервью ТАСС назвал задачу возможного первого полета россиян на Луну.

Космонавт назвал задачу первого полета россиян на Луну
Фото: РоскосмосРоскосмос

«Именно в первом полете главной задачей должна быть отработка оборудования, корабля, баллистических схем движения. Безусловно, будут научные задачи, но в первом полете самое главное — обеспечить безопасность и отработать все технологии таких полетов, чтобы в будущем они стали регулярными и, может быть, немного более простыми», — сказал он.

По его словам, «такие задачи всегда интересны, любой космонавт будет рад принять участие в таком полете».

В апреле президент России Владимир Путин в ходе посещения Амурской области пообещал возобновить российскую лунную программу. По его словам, она начнется с запуска автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» к естественному спутнику Земли.

В том же месяце в «Роскосмосе» заявили, что «Луна-25» будет запущена в августе с космодрома Восточный.

В сентябре 2021 года сообщалось, что «Роскосмос» объявил конкурс на проведение работ по тематике пилотируемых полетов на Луну.

Наука и техника,Петр Дубров,Владимир Путин,Роскосмос,
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