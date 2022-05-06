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1 час назад

Bloomberg: Китай приказал госучреждениям заменить иностранные компьютеры на отечественные

Газета.Ruиещё 1

Правительство Китая приказало центральным правительственным учреждениям и госкорпорациям заменить за два года персональные компьютеры иностранных брендов отечественными альтернативами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Китай приказал заменить иностранные компьютеры на отечественные
Фото: Газета.руГазета.ру

По данным источников, в мае китайским сотрудникам было предложено сдать иностранные ПК в обмен на местные компьютеры, работающие на операционной системе, разработанной внутри страны.

Ожидается, что власти планируют заменить как минимум 50 млн устройств только на уровне центрального правительства.

Bloomberg считает, что таким образом КНР намерена уменьшить зависимость от «геополитических соперников, таких как США». Также данные меры могут быть подготовкой к введению новых санкций со стороны Вашингтона.

Ранее сообщалось, что китайские регуляторы провели экстренное совещание с местными и иностранными банками, чтобы обсудить, как они могут защитить зарубежные активы от санкций США.

Также СМИ писали, что Китай решил провести всесторонний «стресс-тест» для изучения последствий санкций, подобных введенным в отношении России, на свою экономику.

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