В России начались неофициальные продажи нового iPhone

В России некоторые маркетплейсы и продавцы начали продавать новые смартфоны iPhone SE от Apple, привезенные в рамках так называемого «параллельного импорта». Об этом сообщают «Известия».

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Отмечается, что часть этих смартфонов из «бюджетной линейки» первоначально купили в ряде стран, включая Австралию и ОАЭ (iPhone SE с памятью 128 Гб там стоит 40 500 и чуть более 37 000 руб. соответственно).

В России гаджеты перепродают за цену, которая в 1,5 и более раза выше. Предполагаемое количество ввезенных аппаратов составляет до тысячи штук.

«В страну они ввозятся легально, проходят таможенный контроль, а значит, не являются контрабандой или контрафактом. Но разрешение правообладателя для ввоза не требуется — это единственное отличие от «белого» товара. В целом, несмотря на возможность приобретения сейчас такого товара, исход непредсказуем — например, возможен отказ производителя от выполнения гарантийных обязательств», — заявила руководитель практики имущественных отношений Amulex.ru Галина Гамбург в разговоре с изданием.

Однако издание обращает внимание на то, что новые смартфоны пока не продают в крупных магазинах электроники.

Ранее Минпромторг составил перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию по параллельному импорту. В него вошли комплектующие для автомобилей, электронной и бытовой техники, промышленное оборудование, одежда, обувь и другие группы товаров. Так, в страну вернутся около 200 брендов.