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51 минуту назад

Ученые выявили биомаркеры крови, указывающие на риск самоубийства

Москва24

Психиатры из Калифорнийского университета в Ирвайне выявили маркеры крови, которые указывают на риск совершения самоубийства у людей, страдающих депрессией. Об этом говорится в статье журнала Translational Psychiatry.

Ученые выявили биомаркеры крови, указывающие на риск самоубийства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В материале отмечается, что специалисты изучили образцы крови и мозга людей, совершивших суицид и сравнили с образцами тех людей, которые умерли по другим причинам. В ходе исследования ученые обнаружили изменения в экспрессии генов, связанных с реакциями на стресс, циркадным ритмом, регуляцией иммунитета и состоянием теломер – концевых участков хромосом, которые несут защитную функцию.

"Эти биомаркеры крови – важный шаг к разработке анализов крови для выявления пациентов с непосредственным риском самоубийства" – отметили авторы исследования.

Психиатры рассчитывают, что эти данные позволят в будущем помогать людям с высоким риском совершения суицида.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин рассказал о пользе кратковременной истерики. По его словам, она может быть безопасна и даже нужна. Эксперт пояснил, что истеричность, наряду с паническими атаками и депрессией, является одним из вариантов адаптивных механизмов. Кроме того, истерика выступает как возможность отпустить пар и негатив.

Наука и техника,Евгений Фомин,
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