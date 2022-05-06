Умный подгузник анализирует здоровье по моче

Ученые разработали умный подгузник, который анализирует мочу пользователя в реальном времени, об этом сообщается на новостной портале Science Daily.

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Для этого специалисты провели в памперс гибкий датчик с пятью различными электродами, которые измеряют количественное содержание ионов калия, натрия, перекиси водорода, мочевой кислоты и глюкозы в выделениях человека.

Подгузник подключен к плате с Bluetooth-датчиком и аккумулятором, через который врачам на мобильное устройство передаются все полученные в ходе анализа человеческой мочи данные.

По словам ученых, все вышеперечисленные вещества являются биомаркерами различных заболеваний, включая болезни почек, инфекции мочевыводящих путей, дефицит электролитов и другие.

Специалисты надеются доработать умный подгузник, чтобы в будущем он стал новым способом быстрого анализа мочи. Устройство можно использовать для анализа мочи как младенцев, так и пожилых людей.