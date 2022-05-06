В России резко подешевел флагманский iPhone

iPhone 12 Pro, который представили осенью 2020 года по рекомендованной цене в 100 тысяч рублей, теперь можно найти в России по цене от 85 тысяч рублей. Об этом сообщает портал Hi-Tech.Mail.Ru.

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Напомним, что Apple прекратила производство iPhone 12 Pro сразу после презентации линейки iPhone 13. Сейчас в магазинах распродают остатки, которые в скором времени могут закончиться. Смартфон имеет OLED-дисплей в 6,1 дюйма и блок из трех основных камер с лазерным дальномером (LiDAR).

Вместе с флагманом серии падает и стоимость младших моделей. Так, iPhone 12 в московском каталоге портала стал доступен по цене от 48,8 тысяч рублей, а iPhone 12 mini — от 47,5 тысяч рублей.