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14 минут назад

Представлена память нового поколения для смартфонов

Lenta.ru

Samsung представила новый стандарт памяти Universal Flash Storage (UFS) 4.0 для смартфонов. Об этом сообщается в Twitter компании.

Представлена память нового поколения для смартфонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отличительной особенностью памяти нового поколения является возможность передачи данных со скоростью до 4200 мегабит в секунду. По словам инженеров корпорации, данная опция пригодится для производительных смартфонов с поддержкой 5G, так как позволит быстро загрузить большое количество данных.

Пропускная способность стандарта составляет до 23,2 гигабита в секунду на линию, что более чем в два раза больше, чем у предыдущего формата UFS 3.1. Представители Samsung отметили, что флеш-память анонсированного стандарта также отличается большей — примерно на 46 процентов — энергоэффективностью. Благодаря этому время автономной работы устройств будет увеличено.

В компании рассказали, что инженерам также удалось снизить размеры накопителей. Если габариты модулей UFS 3.1 составляли 11,5x13x1,0 миллиметров, то максимальный размер накопителей UFS 4.0 — 11x13x1 миллиметров. Флеш-память нового стандарта будет доступна в различных вариантах до 1 терабайта. Samsung намерена запустить массовое производство новых накопителей в третьем квартале года.

В ноябре 2021 года Samsung представила оперативную память для смартфонов формата LPDDR5X. Новый стандарт рассчитан на работу с искусственным интеллектом, 5G, метавселенными и будет применяться в смартфонах будущего.

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