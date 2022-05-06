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1 час назад

Опубликовано видео приводнения корабля Crew Dragon с астронавтами

Александр Кузьмин

Американский космический корабль Crew Dragon вернулся с Международной космической станции (МКС) на Землю. Соответствующие кадры приводнения появились в распоряжении телеканала «360».

Корабль Crew Dragon с четырьмя американскими астронавтами на борту спустя сутки после отстыковки от МКС приводнился в Атлантическом океане у берегов Флориды. В состав экипажа вошли Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и немец Маттиасом Маурером. 28 апреля им на смену на МКС прибыл экипаж Freedom, в составе которого находились астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представительница Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.

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