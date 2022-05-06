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19 минут назад

Популярный флагманский iPhone подешевел

Lenta.ru

Популярный флагманский смартфон Apple подешевел впервые в 2022 году. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Популярный флагманский iPhone подешевел
Фото: unsplashunsplash

Согласно каталогу медиа, стоимость iPhone 12 Pro с накопителем на 128 гигабайт снизилась до 85 тысяч рублей. На старте продаж осенью 2020 года аппарат был оценен в 100 тысяч рублей.

«На фоне выпуска моделей новой линейки iPhone 13, а также изменений курса валют, цена на него то опускалась, то поднималась. И вот теперь устройство вновь можно найти по сниженной цене», — прокомментировали появление скидок авторы.

Кроме того, на российском рынке также подешевел самый дорогой смартфон Apple 2020 года выпуска. Стоимость базовой версии iPhone 12 Pro Max снизилась до 95 тысяч рублей.

Apple раздаст пользователям iPhone деньги

Флагманский iPhone 12 Pro вышел с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, процессором Apple A14 Bionic, 6 гигабайтами оперативной памяти, тройной камерой с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятором емкостью 2815 миллиампер-часов.

В конце апреля журналисты обратили внимание, что стоимость смартфонов семейства iPhone mini на российском рынке заметно снизилась. Базовый iPhone 13 mini оказался доступен за 66 тысяч рублей, iPhone 12 mini — 47 тысяч рублей.

Наука и техника,Гаджеты,Mail.ru Group,Apple,
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