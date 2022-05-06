Стало известно о новой возможности в WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp собираются увеличить максимальное количество участников группового чата. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

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По данным портала, в бета-версии WhatsApp для iOS тестировщики заметили возможность добавлять до 512 участников в групповую беседу. Отмечается, что сегодня пользователям пока можно пригласить в чат до 256 человек.

Специалисты предположили, что новая опция станет также доступна тестировщикам, которые используют устройства на базе Android. Когда именно этой возможностью сможет воспользоваться широкий круг юзеров, не уточняется.