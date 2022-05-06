В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
15 минут назад

Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся с МКС на Землю

ТАСС

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-3 почти через сутки после отстыковки от Международной космической станции (МКС) вернулся на Землю. Трансляция приводнения аппарата велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Crew Dragon вернулся с МКС на Землю
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Корабль под названием Endurance с четырьмя астронавтами на борту - американцами Раджой Чари, Томасом Маршберном, Кайлой Бэррон и представителем Германии Маттиасом Маурером - вошел в плотные слои атмосферы в 00:37 по времени Восточного побережья США (07:37 мск), спустя несколько минут были выпущены его основные парашюты. В 00:44 (07:44 мск) ведущий трансляции подтвердил приводнение Crew Dragon в Атлантическом океане близ штата Флорида.

Приводнение корабля завершило полугодовую миссию экипажа Crew-3, которая стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в ноябре прошлого года. На смену на МКС 28 апреля прибыли на Crew Dragon под названием Freedom ("Свобода") астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представитель Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти. Это четвертая ротация экипажа МКС с американской стороны в рамках программы доставки астронавтов на станцию с помощью компании SpaceX. Им тоже предстоит провести на борту орбитального комплекса шесть месяцев.

Кроме того, с 18 марта на станции несут вахту россияне Олег Артемьев, который также является специальным корреспондентом ТАСС на МКС, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В среду Маршберн передал командование МКС Артемьеву, вручив ему символический ключ от станции.

Наука и техника,Челл Линдгрен,Саманта Кристофоретти,Олег Артемьев,Сергей Корсаков,Денис Матвеев,SpaceX,NASA,Европейское космическое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители