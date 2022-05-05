Обнаружены гигантские запасы грунтовых вод подо льдами Антарктики

Полярники открыли первые свидетельства того, что в почве Западной Антарктики, скрытой подо льдами, скрываются огромные запасы воды, которые могут значительным образом ускорять таяние южной полярной шапки. Об этом в четверг сообщила пресс-служба американского Колумбийского университета.
"Коллеги в прошлом уже предполагали, что в антарктических почвах присутствуют грунтовые воды, однако никто ранее не пытался изучить их. Мы провели первые замеры такого рода и обнаружили настолько огромные запасы влаги, что они должны существенным образом влиять на характер движения льдов по поверхности Антарктиды", - заявила научный сотрудник Колумбийского университета в Палисадесе (США) Хлоя Густафсон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
За последние десятилетия ученые обнаружили на территории Антарктиды несколько десятков подледных озер, изолированных от окружающего мира на протяжении нескольких миллионов лет. Крупнейшее из этих озер, получившее имя Восток в честь российско-советской полярной станции, сейчас активно изучается российскими и зарубежными биологами.
Густафсон и ее коллеги обнаружили, что по соседству с подобными озерами часто присутствуют огромные запасы грунтовых вод, которые заметным образом ускоряют движение ледников во многих регионах Западной Антарктики. Ученые пришли к такому выводу в ходе наблюдений за движением льдов в окрестностях подледного озера Уилланс, расположенного в юго-восточной части ледника Росса.
Геологи достаточно давно заметили, что соседние с озером Уилланс регионы ледника Росса движутся в сторону моря с необычно высокой скоростью. В прошлом ученые уже связывали это ускоренное движение с наличием больших количеств грунтовых вод на границе между льдами и почвами Антарктиды, однако до настоящего времени никто не проверял эту гипотезу.
Густафсон и ее коллеги получили первые ее подтверждения в ходе наблюдений за тем, как колеблется сила магнитного и электрического поля Земли в разных участках ледника Росса. Присутствие значимых количеств воды в горных породах и в грунте заметным образом влияет на их электрическое сопротивление и магнитные свойства, что позволяет выявлять крупные запасы влаги на большой глубине.
Объединив эти замеры с данными сейсмических наблюдений, геологи оценили запасы грунтовых вод на западном побережье Антарктиды и подготовили карту их залегания. К большому удивлению исследователей, в почвах под ледником Росса оказалось скрыто огромное количество грунтовой воды, чей объем в десятки раз превышал то, как много воды присутствовало в соседних подледных озерах.
Столь большие объемы грунтовых вод, как показывают расчеты ученых, должны сильно влиять на скорость движения ледника Росса, что объясняет многие странности в его поведении. Как надеются Густафсон и ее коллеги, последующие магнитные замеры в других регионах Антарктики покажут, присутствуют ли на их территории аналогичные запасы грунтовых вод, потенциально способные ускорить таяние южной полярной шапки по мере дальнейшего роста температур на Земле.