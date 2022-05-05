Жители России и Белоруссии потеряли доступ к сервису TeamViewer

Немецкий сервис для удаленного доступа к рабочему столу на компьютере перестал работать в России. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Baza.

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Авторы канала утверждают, что у пользователей из России и Белоруссии сервис перестал работать 5 мая. Программа стала принудительно завершать сессии пользователей и не пускать их в свои аккаунты при повторной авторизации. Сообщается, что проблема носит массовый характер.

На данный момент официальных заявлений о работе TeamViewer в России от разработчиков не поступало. Однако еще в начале марта компании сообщила о приостановке продаж новых лицензий на территории России и Белоруссии.

TeamViewer является популярным инструментом среди системных администраторов. С помощью этой программы сотрудники технической поддержки в различных компаниях могут подключаться к компьютерам сотрудников, у которых возникли неполадки, и дистанционно их исправлять.