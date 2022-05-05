В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
39 минут назад

Установлена степень влияния COVID-19 на мозг

Елена Прошина

У людей с черепно-мозговыми травмами и длительным COVID-19 имеют общие последствия: проблемы с концентрацией внимания и памятью, «затуманенность» сознания и неспособность быстро принимать решения. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Bloomberg.

Установлена степень влияния COVID-19 на мозг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всем пациентам с такими последствиями рекомендуют обратиться за помощью к неврологам и пройти реабилитацию. При этом, по словам завкафедрой восстановительной медицины в Медицинском научном центре Техасского университета в Сан-Антонио Моники Вердуско-Гутьеррес, единого протокола лечения долгого ковида не существует. Она отметила, что длительный COVID-19 способен вызвать широкий спектр симптомов, но чаще всего она применяет к пациентам опыт лечения черепно-мозговых травм.

Авторы исследования подтвердили наблюдения специалиста. Им удалось выявить, что длительный ковид сравним с потерей десяти баллов IQ. Последствия от коронавируса становились ощутимее, если инфекция протекала тяжелее.

Неврологи предложили адаптировать лечение применительно к конкретным симптомам, от которых страдают пациенты. В частности, в некоторых случаях, по их мнению, стоит проводить логопедическую терапию или использовать другие стратегии, направленные на улучшение памяти и когнитивных способностей.

Наука и техника,Наука,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители