Установлена степень влияния COVID-19 на мозг

У людей с черепно-мозговыми травмами и длительным COVID-19 имеют общие последствия: проблемы с концентрацией внимания и памятью, «затуманенность» сознания и неспособность быстро принимать решения. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Bloomberg.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Всем пациентам с такими последствиями рекомендуют обратиться за помощью к неврологам и пройти реабилитацию. При этом, по словам завкафедрой восстановительной медицины в Медицинском научном центре Техасского университета в Сан-Антонио Моники Вердуско-Гутьеррес, единого протокола лечения долгого ковида не существует. Она отметила, что длительный COVID-19 способен вызвать широкий спектр симптомов, но чаще всего она применяет к пациентам опыт лечения черепно-мозговых травм.

Авторы исследования подтвердили наблюдения специалиста. Им удалось выявить, что длительный ковид сравним с потерей десяти баллов IQ. Последствия от коронавируса становились ощутимее, если инфекция протекала тяжелее.