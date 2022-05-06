Индия планирует запустить автоматическую станцию к Венере

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Дели запланировал отправку автоматической межпланетной станции (АМС) к Венере в 2024 году, сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера Сомнатха.

«Индия может осуществить подготовку и запуск миссии к Венере в очень короткий срок, поскольку у Индии есть для этого потенциал», — сказал руководитель.

По его словам, запуск АМС запланирован на декабрь 2024 года, выход станции на венерианскую орбиту — на 2025-й. В противном случае миссия может быть запущена в 2031 году.

Сомнатх отметил, что при помощи АМС планируется изучить поверхность и атмосферу Венеры, а также исследовать взаимодействие солнечного ветра с венерианской ионосферой.

В ноябре 2021 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что если Россия к 2030 году не запустит миссию к Венере, то «вывалится» из тройки космических держав.