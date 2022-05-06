Индия планирует запустить автоматическую станцию к Венере

Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует запустить автоматическую исследовательскую станцию к Венере в 2024 году, когда положение Земли и Венеры будет наиболее благоприятным для такого полета. Об этом сообщил журналистам глава ISRO Шридхара Паникер Сомнатх.

Фото: NASA NASA

"Индия может осуществить подготовку и запуск миссии к Венере в очень короткий срок, поскольку у Индии есть для этого потенциал", - приводит в пятницу слова Сомнатха новостной портал "Даидживорлд".

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Сомнатх сообщил, что старт миссии запланирован на декабрь 2024 года, а выход станции на венерианскую орбиту - на следующий год, когда Земля и Венера окажутся близко друг от друга, что позволит достичь Венеры с минимальным расходом топлива. Окно для запуска довольно узкое - если не удастся запустить аппарат в 2024 году, то следующее удобное окно для запуска будет только через семь лет - в 2031 году, указал он.

Глава ISRO отметил, что у ведомства уже есть планы на то, какие исследования будет проводить индийский космический аппарат. Станция будет изучать процессы на поверхности Венеры, проводить неглубокую подповерхностную стратиграфию, анализ строения и динамики атмосферы, а также изучать взаимодействие солнечного ветра с венерианской ионосферой.

Индийские аппараты

Индия уже имеет опыт подготовки автоматических миссий к другим небесным телам Солнечной системы. Первая индийская лунная автоматическая станция "Чандраян-1" была выведена на орбиту спутника Земли в ноябре 2008 года. Аппарат проработал до августа 2009 года.

Индийская марсианская станция "Мангальян-1" была выведена на орбиту Марса в сентябре 2014 года. Индия тогда стала первым государством мира, которому удалось доставить аппарат на орбиту Марса с первой попытки, и первой страной Азии, которой это вообще удалось. За прошедшие годы станция отправила на землю тысячи фотографий планеты общим объемом 2 терабайта, а также сделала снимки спутников Марса - Фобоса и Деймоса.

Вторая индийская лунная миссия "Чандраян-2" была отправлена 22 июля 2019 года - она предусматривала не только вывод аппарата на орбиту, но и мягкую посадку спускаемого модуля "Викрам", который должен был доставить на поверхность земного спутника небольшой луноход "Прагьян". Но 7 сентября того же года, когда "Викрам" находился на высоте 2,1 км над лунной поверхностью, связь с ним была потеряна, и посадочный модуль разбился при ударе о лунную поверхность.