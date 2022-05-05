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15 минут назад

Над пустыней Мохаве в США испытали гигантский самолет

Мария Иванова

Компания Stratolaunch объявила об очередном успешном испытании гигантского самолета-носителя Roc, сообщается в пресс-релизе разработчика. Пятое по счету тестирование воздушного судна проходило над пустыней Мохаве в США. Самолет провел в небе 4 часа 58 минут, поднявшись на высоту 6858 метров.

Над пустыней Мохаве в США испытали гигантский самолет
Фото: stratolaunch.comstratolaunch.com

Roc представляет собой летающую лабораторию для испытаний гиперзвуковых воздушных аппаратов и оборудования для них. Первоначально планировалось, что гигантский самолет будет использоваться для запуска ракет-носителей, пишет 3dnews.ru.

Специально для Roc компания разрабатывает гиперзвуковой планер Talon-A — аппарат длиной 8,5 м, шириной 3,4 м в ширину и стартовым весом 2,7 т. К самолету-носителю можно будет подвешивать три таких планера. Сейчас на Roc установлен пилон для подвеса планера. Одной из целей тестирования в пустыне Мохаве была проверка летных характеристик Roc c установленным на нем пилоном.

Ожидается, что гиперзвуковые планеры Talon-A после отделения в воздухе от самолета-носителя будут разгоняться до 6 чисел Маха. Эти аппараты содержат в фюзеляже ряд отделений для установки оборудования для испытаний. Контейнерная система должна обеспечивать высочайший уровень секретности, что позволит испытывать на Talon-A военное оборудование.

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