Технологию авторизации в интернете без пароля сочли подозрительной

Крупные IT-компании предлагали опцию авторизации без пароля довольно давно, рассказал «Ленте.ру» эксперт в сфере цифровой техники и сервисов, блогер Сергей Вильянов, комментируя анонс Apple, Google и Microsoft о запуске такой системы входа для вэб-сайтов и приложений. Поэтому главная новость не в самой технологии, а в том, что они смогли договориться об обмене информацией между собой, отметил он. При этом, по его словам, люди отнесутся к новшеству с подозрением.