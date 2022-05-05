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35 минут назад

Google готовит новые беспроводные наушники Pixel Buds Pro

Мария Иванова

По инсайдерской информации, Google готовится выпустить премиальные беспроводные наушники погружного типа — в продажу они попадут предположительно под названием Pixel Buds Pro.

Google готовит новые беспроводные наушники Pixel Buds Pro
Фото: GoogleGoogle

Новинка должна стать флагманом линейки продуктов, в которую на данный момент входят наушники Pixel Buds A. Девайс обладает поддержкой голосового управления и способен работать на протяжении суток при периодической зарядке от футляра. Возможно, одним из ключевых новшеств Pixel Buds Pro станет система активного шумоподавления, так как устройство Google составит конкуренцию аналогам от Samsung (Galaxy Buds Pro 2) и Apple (AirPods Pro 2).

Официальный анонс наушников вероятно состоится на конференции Google I/O 11-12 мая.

Наука и техника,Google,Apple,
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