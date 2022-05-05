Stack Overflow выпустила новую версию трехкнопочной клавиатуры

Сообщество программистов Stack Overflow и производитель механических клавиатур Drop выпустили The Key V2 — вторую версию своей трехкнопочной клавиатуры, которая получила RGB-подсветку.
Периферийное устройство за $29 предлагает всего три клавиши, по умолчанию необходимые для быстрого копирования и вставки: Ctrl, C и V — при желании их функции можно переназначить. Среди новшеств авторы отмечают стильную RGB-подсветку, полупрозрачный акриловый корпус (старый был из алюминия) и гибкую конструкцию, которая позволяет легко заменить переключатели для тактильной отдачи.
The Key V2 поступит в продажу ограниченным тиражом из 3 900 копий. Первые экземпляры отправятся покупателям 20 июля 2022 года.