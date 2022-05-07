Как скрыть приложение на телефоне: пошаговая инструкция

Вся жизнь в телефоне — с этой фразой сложно спорить, потому что в одном гаджете может быть все, что нужно человеку для комфортной жизни: работа, спорт, семья, друзья, покупки, финансы, развлечения. Но часто бывает так, что приложений становится слишком много и далеко не все нужны каждый день. Часть из них хочется убрать, чтобы расчистить место на рабочем столе или чтобы они не попались на глаза излишне любопытному человеку. Как скрыть приложения на Android или iPhone — в материале «Рамблера».

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Как скрыть приложение на Android

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В смартфонах на Android версии 4.0 и выше есть встроенная функция, которая позволяет удалить ненужные иконки.

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Убрать с глаз долой лишние значки можно несколькими способами.

Через панель приложений

В панели приложений можно найти иконки всех установленных программ и игр и навести порядок, для этого нужно:

Зайти в панель приложений — она располагается на главном экране внизу и выглядит, как круг или квадрат с квадратиками внутри. Перейти на вкладку «Приложения». Открыть меню дополнительных опций на телефоне в правом верхнем углу. Выбрать пункт «Скрыть приложения». Отметить галочками иконки, которые нужно скрыть. Нажать кнопку «Готово».

Важный момент: иконок бывает так много, что они физически не помещаются на одном экране, не забудьте пролистать список, чтобы ничего не пропустить.

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Чтобы отменить действие, нужно выполнить те же действия, с той разницей, что галочками отмечаются приложения, отображение которых нужно вернуть.

Через настройки

Этот способ работает с предустановленными приложениями, которые невозможно удалить. Алгоритм действий следующий:

В настройках телефона открываем вкладку «Общие» и выбираем пункт «Приложения». Находим вкладку «Все». Выбираем приложение, которое нужно скрыть, и касаемся соответствующего пункта. Нажимаем кнопку «Отключить» в правой части и подтверждаем выбор в диалоговом окне.

Те же действия повторяем для остальных приложений, которые хотим скрыть. Восстанавливаем приложения точно так же, только на этот раз нажимаем кнопку «Включить».

Через лоунчеры

Лоунчеры — это специальные программы, которые позволяют менять интерфейс смартфона, в частности скрывать иконки редко используемых приложений.

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Главное — убедиться в том, что ваш телефон поддерживает установку лоунчера. Самые популярные — Apex и Nova. Приложения удаляются через настройки меню приложений, где нужно выбрать скрытые приложения.

Специальные программы-маскировщики

Так, программа Hide it Pro отображается как Audio Manager, а внутри открываются настройки для звуковых сигналов. Чтобы попасть в секретную часть, нужно зажать логотип, а дальше следовать инструкциям.

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Еще одна программа — Smart Hide Calculator, которая позволяет сделать иконки невидимыми. Программа выглядит, как калькулятор, а чтобы получить доступ к ее настоящему функционалу, нужно установить пароль в виде арифметического действия.

Как скрыть приложения на iPhone

Скрыть приложения в новой операционной системе iOS 14 можно с помощью нескольких способов. Выполните действия в следующей последовательности:

Перейдите в режим редактирования рабочего стола, зажав пальцем пустое место на экране.

Найдите приложение, которое нужно скрыть и нажмите «-» на иконке.

Выберите пункт «Переместить в библиотеку приложений». Если приложение удалить нельзя, можно выбрать пункт «Удалить с экрана „Домой”».

Также можно скрыть рабочий стол. Это удобно, если есть целая группа приложений, которые нужны редко. Для этого нужно:

Включить режим редактирования рабочего стола, зажав пальцем пустое место на экране.

Нажать на индикатор рабочих столов (точки над док-панелью).

Снять галочки с тех рабочих столов, которые нужно скрыть. При этом как минимум один рабочий стол должен остаться.

Когда потребуется найти скрытое приложение, это можно сделать через поиск Spotlight или библиотеку приложений.