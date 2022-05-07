Как скрыть приложение на телефоне: пошаговая инструкция

Вся жизнь в телефоне — с этой фразой сложно спорить, потому что в одном гаджете может быть все, что нужно человеку для комфортной жизни: работа, спорт, семья, друзья, покупки, финансы, развлечения. Но часто бывает так, что приложений становится слишком много и далеко не все нужны каждый день. Часть из них хочется убрать, чтобы расчистить место на рабочем столе или чтобы они не попались на глаза излишне любопытному человеку. Как скрыть приложения на Android или iPhone — в материале «Рамблера».
В смартфонах на Android версии 4.0 и выше есть встроенная функция, которая позволяет удалить ненужные иконки.
Убрать с глаз долой лишние значки можно несколькими способами.
В панели приложений можно найти иконки всех установленных программ и игр и навести порядок, для этого нужно:
Важный момент: иконок бывает так много, что они физически не помещаются на одном экране, не забудьте пролистать список, чтобы ничего не пропустить.
Чтобы отменить действие, нужно выполнить те же действия, с той разницей, что галочками отмечаются приложения, отображение которых нужно вернуть.
Этот способ работает с предустановленными приложениями, которые невозможно удалить. Алгоритм действий следующий:
Те же действия повторяем для остальных приложений, которые хотим скрыть. Восстанавливаем приложения точно так же, только на этот раз нажимаем кнопку «Включить».
Лоунчеры — это специальные программы, которые позволяют менять интерфейс смартфона, в частности скрывать иконки редко используемых приложений.
Главное — убедиться в том, что ваш телефон поддерживает установку лоунчера. Самые популярные — Apex и Nova. Приложения удаляются через настройки меню приложений, где нужно выбрать скрытые приложения.
Так, программа Hide it Pro отображается как Audio Manager, а внутри открываются настройки для звуковых сигналов. Чтобы попасть в секретную часть, нужно зажать логотип, а дальше следовать инструкциям.
Еще одна программа — Smart Hide Calculator, которая позволяет сделать иконки невидимыми. Программа выглядит, как калькулятор, а чтобы получить доступ к ее настоящему функционалу, нужно установить пароль в виде арифметического действия.
Скрыть приложения в новой операционной системе iOS 14 можно с помощью нескольких способов. Выполните действия в следующей последовательности:
Также можно скрыть рабочий стол. Это удобно, если есть целая группа приложений, которые нужны редко. Для этого нужно:
Когда потребуется найти скрытое приложение, это можно сделать через поиск Spotlight или библиотеку приложений.