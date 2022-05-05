Что делать, если не работает WhatsApp на Android

Аудитория WhatsApp по состоянию на апрель 2022 года превышает 5 млрд пользователей. Это приложение не первый год удерживает лидерство по степени популярности среди мессенджеров во всем мире. Многие из нас привыкли постоянно пользоваться WhatsApp и почувствуют себя некомфортно, если сервис вдруг перестанет работать. Если такая проблема коснулась вас, есть несколько способов ее решения. Давайте разберемся, что нужно делать, если на вашем смартфоне c операционной системой Android почему-то не запускается WhatsApp.

Фото: globallookpress.com globallookpress.com

1. Проверьте подключение к интернету

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Первое, с чего нужно начать, проверить, работает ли у вас Сеть. Если у вас Wi-Fi, переключитесь на мобильный интернет. Если активирована передача мобильных данных, переключитесь на LTE. Для этого необходимо зайти в системные настройки, пишет AndroidInsider.ru.

Проблема может быть на стороне интернет-провайдера или оператора сотовой связи. Шансы на то, что сбой случился и у того, и у другого, невелики. Переключение между двумя типами соединений позволит понять, где кроется причина неполадок.

2. Почистите кэш

Если вы убедились, что с интернетом все в порядке, имеет смысл почистить кэш. Android кэширует так много данных, что часто они становятся причиной всевозможных сбоев в работе приложений. Просто попробуйте сбросить кэш WhatsApp. Для этого:

— зайдите в «Настройки» и выберите пункт «Приложения»;

— откройте вкладку WhatsApp;

— в появившемся окне выберите раздел «Память»;

— кликните «Сбросить кэш» и подтвердите действие.

3. Обновите операционную систему

Хоть WhatsApp и поддерживает самые старые версии Android, даже он может потребовать обновлений. Например, это может произойти, если предыдущие апдейты нарушили работу приложения. При этом совершенно необязательно устанавливать новую версию ОС. Чтобы все исправить, может быть достаточно проходного патча в 5-10 МБ.

Чтобы установить обновление:

— перейдите в «Настройки» и откройте «Система и обновления»;

— в появившемся окне выберите «Обновление ПО»;

— кликните «Проверка обновлений» и дождитесь окончания поиска;

— дождитесь загрузки обновления и подтвердите, что его нужно установить.

4. Определите, нет ли сбоя в самом WhatsApp

Проверить, не испытывают ли другие юзеры проблем с запуском WhatsApp, можно с помощью сторонних инструментов, например, сайта DownDetector. Он определяет, работают другие сервисы или нет.

— Перейдите на DownDetector в своем браузере;

— Пролистайте страницу до раздела WhatsApp или воспользуйтесь поиском;