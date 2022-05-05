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18 минут назад

Нидерланды могут крупно оштрафовать Microsoft

Мария Иванова

Власти Нидерландов обязали Microsoft передать в распоряжение суда всю информацию, касающуюся Amsterdam Trade Bank — якобы дочерней организации российского «Альфа-Банка», которая недавно объявила себя банкротом. Теперь IT-компании грозит штраф в 10 000 000 евро за каждый день неисполнения судебного приказа.

Нидерланды могут крупно оштрафовать Microsoft
Фото: ТАССТАСС

Amsterdam Trade Bank попала под экономические санкции США и Великобритании из-за предположительной связи с «Альфа-Банком». Вскоре после отключения от платежных систем банк запустил процедуру банкротства, однако Microsoft, несмотря на формальный запрет, продолжала обслуживать инфраструктуру компании. По словам представителя суда Джоба ван Хооффа, на закрытых серверах Microsoft до сих пор находятся важные документы, которые способны помочь расследованию причин банкротства и ликвидации активов ATB.

Сейчас юристы Microsoft и судебные органы Нидерландов пытаются найти компромиссное решение вопроса.

Наука и техника,Альфа-банк,Microsoft,
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