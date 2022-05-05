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46 минут назад

Создан возвращающий движения рук при параличе браслет

Lenta.ru

Австралийские ученые напечатали на 3D-принтере браслет, который позволяет возвратить контроль передних конечностей людям с параличом. Об этом сообщает издание Medical Xpress со ссылкой на материалы Университета Сиднея (USYD).

Создан возвращающий движения рук при параличе браслет
Фото: DepositphotosDepositphotos

Специалисты университета разработали умный браслет, который позволяет пациентам с нарушением двигательных функций управлять компьютером или играть в видеоигры. Ученые предлагают создать простой аппарат, который можно было бы настроить под потребности каждого человека с ограниченными возможностями.

Браслет был изготовлен из специальной смолы. Устройство точно определяет движения пальцев посредством вибрации в запястном канале — области запястья, где находятся сухожилия, управляющие рукой. Затем девайс передает сигналы на компьютер или смартфон, которые интерпретируются специальным ПО.

Улавливающие сигналы мозга датчики были спроектированы с помощью особых вычислительных методов. Остальные детали и корпус устройства были напечатаны с помощью обычного 3D-принтера. Австралийские специалисты намерены доработать девайс и выложить спецификации и чертежи в открытый доступ.

В начале апреля ученые Университета Бристоля (Великобритания) отчитались о создании напечатанного на 3D-принтере пальца, который имеет осязание, как у человеческой кожи. Получившийся на его основе протез может генерировать сигналы подобные тем, что производятся от различных нервных окончаний человека.

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