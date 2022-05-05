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46 минут назад

Назван свидетельствующий об изменении планеты сигнал

Lenta.ru

Британские и американские ученые назвали темпы исчезновения птиц сигналом, свидетельствующим об изменении климатической ситуации на планете. Отчет исследователей опубликован в научном журнале Annual Review of Environment and Resources, сообщает The Guardian.

Назван свидетельствующий об изменении планеты сигнал
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным ученых, птицы исчезают в больших количествах по всему миру из-за деятельности человека. Популяции 48 процентов из существующих 11 тысяч видов сокращаются, увеличиваются только шесть процентов. Эксперты пришли к выводу, что в каждой стране как минимум один вид птиц находится под угрозой исчезновения.

За последнее десятилетие Северная Америка и Европа потеряли миллиарды птиц. На популяции влияет разрушение природы, глобальное потепление, использование пестицидов, а также загрязнение и охота. Ученые отметили, что для спасения птиц необходимы дополнительные политические меры и финансирование.

«Птицы — гораздо более мощные таксоны, которые способны рассказать нам историю о здоровье планеты», — рассказал один из авторов обзора Алекс Лис.

В октябре 2021 года эксперты из международной организации BirdLife International заявили, что у 30 процентов видов птиц из 54 стран наблюдается сокращение популяции. В Европе в смертельной опасности оказался каждый пятый вид — 13 процентов видов уже постепенно исчезают, а еще шесть вскоре окажутся в таком положении при сохранении текущих тенденций.

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