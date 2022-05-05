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42 минуты назад

Oppo выпустит бюджетный смартфон-раскладушку

Мария Иванова

Издание 3dnews.ru со ссылкой на Gizmochina сообщает, что китайская фирма Oppo, в прошлом году выпустившая гибкий смартфон Find N, разрабатывает новый телефон со складным экраном.

Oppo выпустит бюджетный смартфон-раскладушку
Фото: Яндекс МаркетЯндекс Маркет

По словам источников, новинка будет высокотехнологичной «раскладушкой» на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ — модернизированной версии стандартного чипа. Она предлагает восемь ядер при частоте до 3,0 ГГц, фирменный модем Snapdragon X65 5G и графический ускоритель нового поколения Adreno.

Преемник Find N якобы должен стать конкурентом Samsung Galaxy Z Flip, Huawei P50 Pocket и Moto Razr. Официальный анонс нового гаджета должен состояться в последних кварталах 2022 года. Предварительная цена — примерно $750.

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