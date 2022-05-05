Oppo выпустит бюджетный смартфон-раскладушку

Издание 3dnews.ru со ссылкой на Gizmochina сообщает, что китайская фирма Oppo, в прошлом году выпустившая гибкий смартфон Find N, разрабатывает новый телефон со складным экраном.

Фото: Яндекс Маркет Яндекс Маркет

По словам источников, новинка будет высокотехнологичной «раскладушкой» на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ — модернизированной версии стандартного чипа. Она предлагает восемь ядер при частоте до 3,0 ГГц, фирменный модем Snapdragon X65 5G и графический ускоритель нового поколения Adreno.