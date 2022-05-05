Найден предсказывающий деменцию за семь лет биомаркер

Специалисты Ирландского национального университета в Голуэе нашли биомаркер, способный предсказывать деменцию за семь лет до ее появления. Выводы работы описаны в Journal of Alzheimer.

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Для этого ученые провели анализ образцов крови, которые были получены у 54 человек в период с 2011 по 2014 год, средний возраст пациентов составил около 64,4 года. В течение семи лет испытуемым проводили сканирование мозга. У некоторых наблюдались симптомы болезни Альцгеймера.

Кроме того, у них увеличивался в крови белок P-tau181, который при повышении концентрации связан с развитием этого заболевания. Как показывали предыдущие научные работы, изменения в его уровне можно наблюдать еще за три-четыре года до появления первых симптомов нейродегенеративного расстройства, но теперь ученые научились делать это раньше.

По мнению исследователей, полученные данные позволят выявлять деменцию на более ранних этапах при внедрении их в клиническую практику и скрининговые исследования.