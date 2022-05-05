Пять главных научных событий апреля

Мировая наука никогда не стоит на месте: ученые по всей планете регулярно совершают новые открытия, которые не попадают в заголовки новостей. Апрель оказался особенно богатым на значимые события в самых разных областях — от астрофизики до биохимии. В подборке «Рамблера» — пять важнейших научных открытий месяца.

Фото: CERN CERN

Астрономы зафиксировали первый межзвездный объект в истории наблюдений

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На самом деле, этот инцидент произошел еще в 2014 году, однако космические силы США только сейчас официально подтвердили информацию. Восемь лет назад в небе над берегом Папуа — Новой Гвинеи засекли метеор CNEOS 2014-01-08. Долгое время исследователи полагали, что изначальная точка его траектории лежала за пределами Солнечной системы, но не могли найти никаких подтверждений — минобороны США блокировало запросы. Теперь же астрономы наконец получили доказательства своей правоты: обнаруженный ими метеор действительно был межзвездным.

Открыта самая далекая от Земли галактика

Международная группа исследователей, куда вошли специалисты Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, обнаружили галактику на расстоянии 13,5 миллиардов световых лет от Земли — на 100 млн дальше предыдущего рекорда. Галактика получила имя HD1, однако ученые не могут точно объяснить ее природу. Согласно первой гипотезе, HD1 поразительно быстро формирует новые звезды. Возможно, в галактике находятся звезды населения III — старейшие звезды во Вселенной, которые никогда прежде не попадали под наблюдение. Вторая гипотеза гласит, что в центре HD1 лежит сверхмассивная черная дыра. Обе теории могут объяснить, почему галактика настолько яркая. Если космический телескоп «Джеймс Уэбб» подтвердит открытие, то HD1 станет самой старой и самой далекой из всех галактик на звездной карте.

Большой адронный коллайдер перезапустили после капитального ремонта

Спустя три года простоя, сотрудники ЦЕРН вновь запустили Большой адронный коллайдер. Благодаря модернизации аппарата физики надеются отыскать доказательства того, что невидимая «темная материя», из которой состоит значительная часть Вселенной, все-таки существует. БИК закрылся на запланированное техобслуживание в 2018 году, однако сотрудники ЦЕРН не смогли выполнить работы по графику из-за пандемии.

Химики нашли на метеорите следы жизни

Американское космическое агентство NASA сообщило, что последний анализ образцов метеоритов обнаружил два из пяти органических веществ, входящих состав ДНК и РНК. Поскольку одно из предыдущих исследований выявило присутствие трех недостающих компонентов генетической цепочки, исследователи сделали вывод, что жизнь на планете действительно могла зародиться благодаря космическим объектам. Хотя пока никто не может сказать наверняка, это открытие создает почву для целого ряда новых экспериментов.

В Китае обнаружен первый человек, заразившийся птичьим гриппом H3N8