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29 минут назад

США испытают ядерный космический корабль в 2026 году

Елена Прошина

Министерство обороны США финансирует разработку ядерных силовых установок для того, чтобы свободно передвигаться в космосе. Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны (DARPA) объявило о начале второй и третьей фазы программы по разработке космического аппарата. Об этом пишет 3DNews.ru.

США испытают ядерный космический корабль в 2026 году
Фото: ReutersReuters

Программа «Демонстрационная ракета для гибких окололунных маневров» была представлена еще в 2020 году и в первую фазу исполнения вступила в апреле 2021 года.

«Маневрировать в космосе сложнее из-за ограничений двигательной установки. Чтобы сохранить технологическое превосходство в космосе, США необходима опережающая технология двигательной установки», — рассказал руководитель программы в отделе тактических технологий DARPA майор Натан Грейнер.

В рамках программы конкурсанты должны разработать ядерную силовую установку для тепловых атомных ракетных двигателей (реактор и сам двигатель), а также полетный демонстратор — фактически опытный космический аппарат для испытания на орбите Земли.

В 2021 году первый этап конкурса на разработку проекта космического реактора выиграла компания General Atomics, получив $22,2 млн. Конкурс на прототипы ядерных космических кораблей выиграли компании Lockheed Marti ($2,9 млн) и Blue Origin ($2,5 млн). В настоящее время все проекты завершены.

Заявки на участие во 2 и 3 этапах программы должны быть поданы до 5 августа. В ходе реализации этих этапов к 2026 году должны быть разработаны прототипы ядерных тепловых ракетных двигателей в условиях космоса на орбите.

Наука и техника,DARPA,Пентагон,
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