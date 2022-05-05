Названо влияние смерти динозавров на развитие флоры

Ученые Лейпцигского университета назвали влияние смерти динозавров на развитие древней флоры. Оказалось, что, несмотря на данные более ранних исследований, гибель крупных травоядных животных не затронула эволюцию деревьев с большими плодами. Результаты работы описаны в статье в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

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Специалисты провели анализ ископаемых и современных пальм, в ходе которого стало возможно проследить генетические изменения от древности до наших дней. Выяснилось, что многие виды пальм тысячи лет назад имели крупные плоды, а на стволе и листьях были шипы и колючки.

Кроме того, скорость появления новых видов пальм с небольшими плодами после смерти зауроподов замедлилась, при этом скорость роста растений с большими плодами осталась прежней. В итоге ученые доказали давно существовавшее предположение — на эволюцию пальм с крупными плодами вымирание динозавров никак не повлияло, вероятно, из-за того, что мелкие животные тоже были способны съесть плоды и разнести семена.

Полученные данные позволяют ученым разработать прогнозирование будущих экологических изменений — как смерть существующих видов повлияет на растения.