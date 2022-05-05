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42 минуты назад

Названо влияние смерти динозавров на развитие флоры

Lenta.ru

Ученые Лейпцигского университета назвали влияние смерти динозавров на развитие древней флоры. Оказалось, что, несмотря на данные более ранних исследований, гибель крупных травоядных животных не затронула эволюцию деревьев с большими плодами. Результаты работы описаны в статье в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Названо влияние смерти динозавров на развитие флоры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты провели анализ ископаемых и современных пальм, в ходе которого стало возможно проследить генетические изменения от древности до наших дней. Выяснилось, что многие виды пальм тысячи лет назад имели крупные плоды, а на стволе и листьях были шипы и колючки.

Кроме того, скорость появления новых видов пальм с небольшими плодами после смерти зауроподов замедлилась, при этом скорость роста растений с большими плодами осталась прежней. В итоге ученые доказали давно существовавшее предположение — на эволюцию пальм с крупными плодами вымирание динозавров никак не повлияло, вероятно, из-за того, что мелкие животные тоже были способны съесть плоды и разнести семена.

Полученные данные позволяют ученым разработать прогнозирование будущих экологических изменений — как смерть существующих видов повлияет на растения.

В апреле команда международных ученых из Ирландского национального университета в Корке совместно с коллегами Королевского Бельгийского института естественных наук и другими специалистами выявила у древних летающих динозавров (птерозавров) способность генетического контроля цвета перьев.

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