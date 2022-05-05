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6 минут назад

В США стартовали первые испытания по чипизации людей

Газета.Ru

В США начались клинические испытания первой коммерческой системы интерфейса мозг-компьютер, об этом сообщается на новостном портале Aroged.

В США стартовали первые испытания по чипизации людей
Фото:  depositphotos depositphotos

На начальном этапе перед системой ставится задача подтвердить ее безопасность, а также способность эффективно работать с цифровыми устройствами силой мысли. При имплантации электроды чипов проходят через кровеносные сосуды в мозг, операция по вживлению занимает около двух часов.

После машина начинает преобразовывать активность мозга в электрические сигналы, позволяя подопытному работать с текстовыми сообщениями, электронной почтой, онлайн-покупками или выполнять иные задачи. Разработкой занимается компания Synchron.

Если клинические испытания пройдут успешно, то Synchron начнет продавать продукт всем желающим на коммерческой основе — чипы призваны помочь парализованным больным. Отмечается, что Synchron опережает своего известного конкурента – компанию Neuralink Илона Маска, которая занимается разработкой производством имплантируемых в мозг чипов.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала об опасностях чипирования людей на фоне опытов Neuralink.

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