В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
1 час назад

В США начали вживлять людям чипы в мозг

Мир24иещё 4

В США начали вживлять людям чипы в мозг. Цель клинических испытаний первой коммерческой системы – подтвердить ее безопасность. Кроме того, будет проверено, насколько система «мозг-компьютер» способна эффективно работать с цифровыми устройствами силой мысли, сообщает портал Aroged.

В США стартовали первые испытания по чипизации людей
Фото:  depositphotos depositphotos

Отмечается, что при имплантации электроды чипов проходят через кровеносные сосуды в мозг, операция по вживлению занимает около двух часов. После машина начинает преобразовывать активность мозга в электрические сигналы, позволяя подопытному работать с текстовыми сообщениями, электронной почтой, онлайн-покупками или выполнять иные задачи.

Разработкой занимается компания Synchron. Если клинические испытания пройдут успешно, то Synchron начнет продавать продукт всем желающим на коммерческой основе – чипы призваны помочь парализованным больным.

Отмечается, что Synchron опережает своего известного конкурента – компанию Neuralink Илона Маска, которая занимается разработкой и производством имплантируемых в мозг чипов.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители