В США стартовали первые испытания по чипизации людей

В США начали вживлять людям чипы в мозг. Цель клинических испытаний первой коммерческой системы – подтвердить ее безопасность. Кроме того, будет проверено, насколько система «мозг-компьютер» способна эффективно работать с цифровыми устройствами силой мысли, сообщает портал Aroged.

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Отмечается, что при имплантации электроды чипов проходят через кровеносные сосуды в мозг, операция по вживлению занимает около двух часов. После машина начинает преобразовывать активность мозга в электрические сигналы, позволяя подопытному работать с текстовыми сообщениями, электронной почтой, онлайн-покупками или выполнять иные задачи.

Разработкой занимается компания Synchron. Если клинические испытания пройдут успешно, то Synchron начнет продавать продукт всем желающим на коммерческой основе – чипы призваны помочь парализованным больным.