Полет роя китайских дронов сквозь лес показали на видео

Ученые из китайского университета Чжэцзянского разрабатывают планировщик траектории для автономных дронов, который поможет предотвратить столкновения между роботами, а также осуществить координацию роя дронов. Отчет о проведенном в бамбуковом лесу эксперименте опубликован в журнале Science Robotics.

На размещенных в издании кадрах видно, как множество небольших дронов успешно облетает находящиеся на их пути деревья, не совершив ни одного столкновения.