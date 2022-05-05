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18 минут назад

Полет роя китайских дронов сквозь лес показали на видео

Александр Кузьмин

Ученые из китайского университета Чжэцзянского разрабатывают планировщик траектории для автономных дронов, который поможет предотвратить столкновения между роботами, а также осуществить координацию роя дронов. Отчет о проведенном в бамбуковом лесу эксперименте опубликован в журнале Science Robotics.

На размещенных в издании кадрах видно, как множество небольших дронов успешно облетает находящиеся на их пути деревья, не совершив ни одного столкновения.

В статье также отмечается, что планировщик интегрирован в разработанную платформу размером с ладонь с встроенным восприятием, локализацией и управлением.

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