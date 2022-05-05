"Роскосмос" заказал проект новой орбитальной станции

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" заключили госконтракт на разработку эскизного проекта перспективной российской орбитальной станции, говорится в материалах на сайте госзакупок.

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"Головной исполнитель по заданию заказчика обязуется выполнить опытно-конструкторскую работу на тему: "Создание космического комплекса российской орбитальной станции", - говорится в госконтракте.

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Как отмечается в документе, работы должны быть завершены 31 марта 2024 года. Стоимость контракта составляет почти 2,69 млрд рублей.

Как уточнили ТАСС в РКК "Энергия", работы по эскизному проектированию уже ведутся. "В апреле этого года госкорпорация "Роскосмос" и РКК "Энергия" подписали контракт на разработку эскизного проекта космического комплекса Российской орбитальной станции. <...> что по поручению генерального директора госкорпорации коллектив РКК "Энергия" уже некоторое время ведет работы в этом направлении", - отметили там.

Эскизное проектирование будет вестись в два этапа. Первый подразумевает анализ сценариев развертывания и наклонения целевой орбиты, включая сценарий отстыковки действующих модулей российского сегмента МКС, рассчитана стоимость доставки 1 кг грузов, стоимость развертывания станции начальной конфигурации и перехода космических аппаратов с орбиты станции на окололунную орбиту. Этап должен завершиться к июню текущего года, результаты изучит Научно-технический совет Роскосмоса.

Второй этап, согласно техническому заданию, продлится до марта 2024 года. Он включает разработку эскизного проекта и технических заданий варианта орбитальной станции по итогам первого этапа проектирования. Также будет рассмотрено обеспечение станции связью, подготовка космонавтов, средства медобеспечения, возможность функционирования в пилотируемом и беспилотном режимах, использование робототехнических систем и другие вопросы.

Возможность несанкционированного запуска

Возможность несанкционированного запуска программ управления новой российской орбитальной станцией будет исключена, этот вопрос рассмотрят в ходе эскизного проектирования.

"Бортовые вычислительные средства должны исключать возможность несанкционированного запуска программ управления, также должно быть исключено несанкционированное формирование команд управления на исполнительные органы и в бортовые системы", - говорится в техзадании на эскизный проект орбитальной станции.

В апреле 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед РКК "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой отечественной орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.